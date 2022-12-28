На Донеччині зупинили роботу всі газові котельні - ОВА

Про запуск котелень та відновлення теплопостачання буде повідомлено окремо

На Донеччині було зупинено роботу всіх газових котелень через пошкодження магістрального газогону в Харківській області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу", - повідомив Кириленко.

Також читайте Кличко розповів, яка ситуація із теплопостачанням в Києві після масованого обстрілу РФ

Він заявив, що вже створені ремонтні бригади, які будуть виявляти та відновлювати пошкоджені обʼєкти.

"Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу", - зазначив глава ОВА.

Про запуск котелень та відновлення теплопостачання буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 702 обʼєкти критичної інфраструктури в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що раніше голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники будуть продовжувати робити все можливе, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України.

Зеленський за 27 грудня: план України на 2023 рік

Читайте також: