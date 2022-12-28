У США внаслідок сніжної бурі загинуло 64 людини

Найбільший удар прийшовся на округ Ері, штат Нью-Йорк, де загинуло щонайменше 33 людини

У США внаслідок хуртовини кількість жертв зросла до 64 людей, через рекордний снігопад, який заблокував дороги, чим заважає проводити рятувальні операції.

Про це повідомляє видання NBC News.

У повідомленні вказується, що найбільший удар прийшовся на округ Ері, штат Нью-Йорк, де загинуло щонайменше 33 людини. У окрузі повідомили, що 25 смертей були безпосередньо пов'язані з хуртовиною, декількох людей знайшли мертвими у машинах, а деякі загинули від проблем з серцем.

Через великі опади люди залишаються у своїх домівках, рух дорогами помітно ускладнився, а температура повітря почала різко падати.

В результаті стихійного лиха жертви були зафіксовані у шатах: Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Мічиган, Міссурі, Небраска, Вісконсін та Тенессі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, а сотні будинків залишилися без електрики.

Крім того, ми раніше інформували, що у Канаді через сніговий шторм з рейок зійшов вантажний потяг.

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