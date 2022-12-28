В США заявили про труднощі у питанні відновлення енергосистеми України - CNN

США не можуть постачати деякі компоненти в через несумісність з українською енергетичною системою

США та партнери зіштовхнулись з труднощами у питанні відновлення української енергосистеми через брак необхідних компонентів.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні поінформовані джерела.

У повідомленні вказується, що США та партнери думають, як вирішити питання порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Наразі влада веде перемовини з приватним сектором щодо налагодження виробництва всього необхідного.

Також США не можуть постачати деякі компоненти в через несумісність з українською енергетичною системою, оскільки вони працюють у різних частотних діапазонах.

Наразі у США визначають критично важливі обʼєкти, які будуть перш за все відновлюватись у разі нових ракетних обстрілів, щоб населення могла бути забезпечене теплом та водою навіть у разі блекауту.

Нагадаємо, раніше голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники будуть продовжувати робити все можливе, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російські терористи можуть обстріляти енергетичну інфраструктуру 31 грудня -1 січня.

Зеленський за 27 грудня: план України на 2023 рік

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.