Астрологічний прогноз на 28 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для невеликих справ, для вирішення серйозних питань час ще не настав. На перший план виходить розумова та інтелектуальна діяльність – вона дасть серйозні результати. Успішними обіцяють бути будь-які фінансові проєкти, але з грошима сьогодні краще не розлучатися – не робити великих покупок і не позичати.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій, індиго, волошковий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і не несуть серйозних наслідків, проте пускати їх на самоплив не варто. Особливо небезпечні недуги, пов'язані із застудою, тому необхідно берегтися від будь-яких переохолоджень.

Харчування дня: небажано голодувати та постувати – організм потребує поживних речовин.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Афоризм дня: "Найзагубленіший день життя – це день, коли ми не сміємося" (Чарлі Чаплін).

Ангел-охоронець дня: Елар – дає можливість здійснити справді великі справи.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але якщо комусь про них розповісти, вони втратять свою силу – особливо прикро буде, якщо йшлося про приємний сон.

Табу дня: не можна давати гроші у борг.

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