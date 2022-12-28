Астрологический прогноз на 28 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для небольших дел, для решения серьезных вопросов время еще не пришло. На первый план выходит умственная и интеллектуальная деятельность – она принесет серьезные результаты. Успешными обещают быть любые финансовые проекты, но с деньгами сегодня лучше не расставаться – не делать крупных покупок и не давать в долг.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, васильковый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных последствий, тем не менее пускать их на самотек не стоит. Особенно опасны недуги, связанные с простудой, поэтому необходимо беречься от любых переохлаждений.

Питание дня: нежелательно голодать и поститься – организм нуждается в питательных веществах.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Афоризм дня: "Самый потерянный день жизни – это день, когда мы не смеемся" (Чарли Чаплин).

Ангел-хранитель дня: Элар – дает возможность осуществить поистине великие дела.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но, если кому-то о них рассказать, они потеряют свою силу – особенно обидно будет, если речь шла о приятном сновидении.

Табу дня: нельзя давать деньги в долг.

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