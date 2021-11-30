30 ноября: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В Украине в этот день отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил.

Какой сегодня день

Во вторник, 30 ноября, в мире отмечают Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации, Международный день Города при жизни, Международный день юбки и Международный день микроэлектроники.

В Украине в этот день празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил, в Барбадосе и Йемене – День провозглашения Независимости, в Шотландии и Румынии – День Святого Андрея, в Бенине – Национальный день.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных / pixabay.com

Памятные даты 30 ноября

1763 — Судебная реформа в Гетманщине. Универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине введены суды — земские (для гражданских дел), городские (для уголовных) и подкоморские (для земельных); Генеральный суд стал высшей апелляционной инстанцией.

1786 — указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменена смертная казнь.

1867 — начал работу Одесский маяк — первый электрический маяк на территории Российской империи.

1918 — Дания признала остров Исландию независимым и связанным с ней только личной унией. 17 июня 1944 года Исландия вышла из союза с Данией и была провозглашена республикой.

1922 — образована Чеченская автономная область в составе Российской СФРР.

1936 – пожар уничтожил уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения I Всемирной выставки.

1954 – в городке Силакауга американского штата Алабама упал метеорит Силакауга. Один из его обломков, вес которого достигал 4 килограммов, а диаметр — 15 сантиметров, травмировал женщину, что стало первым задокументированным случаем попадания небесного тела в человека.

1982 — Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием ''Thriller''.

1996 — создана Государственная таможенная служба Украины.

2013 — произошел незаконный силовой разгон "Беркутом" Евромайдана с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

Разгон Евромайдана / УНИАН

Церковный праздник сегодня 30 ноября

30 ноября православная церковь чтит память святителя Григория Чудотворца, жившего в 3 веке в Малой Азии.

Будущий святитель родился в городе Неокесарии в языческой семье, но, получив прекрасное образование, от юности стремился обрести подлинный смысл жизни. Истина открылась Григорию только в Святом Евангелии, и юноша принял христианство. Григорий вел благочестивую жизнь, удерживал себя в чистоте и целомудрии, что вызывало раздражение у его сверстников-язычников. Они решили опозорить юношу и подослали к нему блудницу, которая потребовала с него плату за якобы совершённый им грех. Однако, получив деньги, женщина упала на землю в нападении, а затем сама призналась в обмане. Григорий совершил над грешницей молитву, и бесы покинули ее.

Позже Григорий пошел в пустыню, где хотел жить в одиночестве до конца своих дней. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарии. В этой роли он совершил много праведных дел и прославился чудесами, с помощью которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

Что нельзя делать в этот день

Не меряйте чужие кольца – это приведет к несчастью.

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

Приметы на 30 ноября

В древности на Григория проводились многолюдные праздники и застолья. Взрослые и дети катались на санях, пытаясь покатиться как можно дальше, чтобы следующий год был удачным. Была распространена традиция кувыркаться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это положительно повлияет на урожай.

В народе отмечали: "Какой Григорий — такая и зима". Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай следующим летом.

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Именины 30 ноября

День ангела (именины) сегодня, 30 ноября, отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

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