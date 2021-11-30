30 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

30 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

В Україні цього дня святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил.

Який сьогодні день

У вівторок, 30 листопада, в світі відзначають Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації, Міжнародний день Міста за життя, Міжнародний день спідниці та Міжнародний день мікроелектроніки

В Україні цього дня святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил, у Барбадосі та Ємені - День проголошення Незалежності, в Шотландії та Румунії - День Святого Андрія, у Беніні - Національний день.

30 листопада відзначається Всесвітній день домашніх тварин / pixabay.com

Пам'ятні дати 30 листопада

1763 — Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

1786 — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.

1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк на теренах Російської імперії.

1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.

1922 — утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.

1936 — пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки.

1954 — у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.

1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller''.

1996 — створено Державну митну службу України.

2013 — відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Розгін Євромайдану / gbgalsgallery.com

Церковне свято сьогодні 30 листопада

30 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, який жив у 3 столітті у Малій Азії.

Майбутній святитель народився в місті Неокесарії в язичницькій сім'ї, але, отримавши прекрасну освіту, від юності прагнув знайти справжній сенс життя. Істина відкрилася Григорію лише у Святому Євангелії, і юнак прийняв християнство. Григорій вів благочестиве життя, утримував себе у чистоті та цнотливості, що викликало роздратування у його однолітків-язичників. Вони вирішили зганьбити юнака і підіслали до нього блудницю, яка почала вимагати з нього плату за нібито скоєний ним гріх. Однак, отримавши гроші, жінка впала на землю у нападі, а потім сама зізналася в ошуканстві. Григорій звершив над грішницею молитву, і біси покинули її.

Пізніше Григорій пішов до пустелі, де хотів жити на самоті до кінця своїх днів. Однак йому судилося стати єпископом Неокесарії. У цій ролі він зробив багато праведних справ і прославився дивами, за допомогою яких зцілював хворих, виганяв бісів, примиряв тих, хто ворогує.

Що не можна робити цього дня

Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Прикмети на 30 листопада

У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим. Була поширена традиція перекидатися в снігу, чим активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, водночас, позитивно вплине на врожай.

У народі зауважували: "Який Григорій — така й зима". Дивилися також на лід на річці: якщо він був темним, це віщувало гарний урожай наступного літа.

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Іменини 30 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 30 листопада, святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.

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