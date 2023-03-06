7 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 марта, в православном календаре день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий был военачальником и жил в Апамее Сирийской. Во времена правления императора Галерея, язычники донесли правителю, что Маврикий верит во Христа.

Поэтому Маврикия, его сына и подчиненных военачальнику воинов привели на суд, где они подтвердили, что исповедуют христианство. Начали их за эти слова жестоко избивать, терзать железными крючьями и жечь огнем.

Сына военачальника, Фотина, убили мечом прямо на глазах его отца. Затем отвели мучеников на болотистое место, привязали к деревьям, обмазали медом и оставили в жертву насекомых и комаров.

В течение десяти дней они терпели укусы насекомых, голод и жажду. И только после этого правитель отдал приказ отрубить им головы. Хоронить тела страдальцев император запретил, но христиане сделали это тайно ночью.

Приметы 7 марта

Народные приметы 7 марта / Фото: Pexels

Если на воздухе сильный туман, то лето дождливым будет.

На реках все еще виден лед — весенней рыбалки лучше не ждать.

Начали выть свои гнезда грачи – будет сырая и холодная погода.

Что завтра нельзя делать

Лучше не убивать в этот день пауков в своем доме, особенно плетущих паутину. Этим вы можете навлечь на себя несчастье. Не рекомендовано также убирать дома, потому что можно вынести из дома всю радость.

Что можно делать завтра

В народе верили, что именно 7 марта прилетают из теплых краев ласточки и другие птицы. А еще среди девушек существовала традиция жаловаться в этот день на свою судьбу, поэтому день еще прозвали "Девичьи слезы".

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