7 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був воєначальником та жив в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерея, язичники донесли правителю, що Маврикій вірить в Христа.

Тому Маврикія, його сина та підпорядкованих воєначальнику воїнів привели на суд, де вони підтвердили, що сповідують християнство. Почали їх за ці слова жорстоко бити, терзати залізними гаками і палити вогнем.

Сина воєначальника, Фотіна, вбили мечем прямо на очах у його батька. Потім відвели мучеників на болотисте місце, прив'язали до дерев, обмастили медом і залишили на поталу комах і комарів.

Протягом десяти днів вони терпіли укуси комах, голод та спрагу. І лише після цього правитель наказав відрубати їм голови. Ховати тіла страждальців імператор заборонив, але християни зробили це таємно вночі.

Прикмети 7 березня

Народні прикмети 7 березня / Фото: Pexels

Якщо надворі сильний туман, то літо дощовим буде.

На річках все ще видно лід — на весняну риболовлю краще не чекати.

Почали вити свої гнізда граки — буде сира та холодна погода.

Що завтра не можна робити

Краще не вбивати цього дня павуків в своєму домі, особливо тих, які плетуть павутину. Цим ви можете накликати на себе нещастя. Не рекомедовано також прибирати в будинку, тому що можна винести з дому всю радість.

Що можна робити завтра

В народі вірили, що саме 7 березня прилітають з теплих країв ластівки та інші птахи. А ще серед дівчат існувала традиція жалітися цього дня на свою долю, тому день ще прозвали "Дівочі сльози".

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