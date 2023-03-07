Астрологічний прогноз на 7 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію, яка переповнюватиме людину цього дня, необхідно спрямувати не на руйнування, а на творення, тому навіть зривати шпалери для поклеювання нових сьогодні небажано. У професійному плані виявляться вдалими лише невеликі справи, на масштабні проєкти сьогодні краще не замахуватись.

Символ дня: сходи, що ведуть до неба.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий, перламутровий, блакитний.

Щасливе каміння дня: турмалін, смарагд, перли – всі кольори, окрім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: можливі проблеми з кров'ю – зокрема, з її згортанням, тому необхідно відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, а до ранок – навіть невеликих – необхідно ставитись з максимальною обережністю – як мінімум, її слід ретельно обробити.

Харчування дня: голодувати цього дня небажано, але помірність у їжі ніхто не скасовував, від м'яса та грибів необхідно відмовитись – їх можна замінити рибою.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: щодо рослин, навіть якщо йдеться про домашні квіти, сьогодні краще нічого не робити.

Магія та містика дня: можна ворожити – карти дадуть відповідь на всі запитання, але найпріоритетнішими будуть такі напрями, як професійна діяльність, бізнес та фінанси.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі часто бувають віщими, але потребують правильного тлумачення – прямолінійне розшифрування не відповідатиме їхньому сенсу.

Табу дня: у жодному разі не можна нервувати.

Афоризм дня: "Розум полягає в тому, щоб бачити схожість різних речей та відмінність схожих" (Анна-Луїза Жермена де Сталь).

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