Астрологический прогноз на 7 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию, которая будет переполнять человека в этот день, необходимо направить не на разрушение, а на созидание, поэтому даже срывать обои для поклейки новых сегодня нежелательно. В профессиональном плане окажутся удачными только небольшие дела, на масштабные проекты сегодня лучше не замахиваться.

Символ дня: лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужно-голубой.

Счастливые камни дня: турмалин, изумруд, жемчуг – все цвета, кроме черного.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: возможны проблемы с кровью – в частности, с ее свертываемостью, поэтому необходимо отказаться от любых хирургических операций, а к ранкам – даже небольшим – необходимо относиться с максимальной осторожностью – как минимум, ее следует тщательно обработать.

Питание дня: голодать в этот день нежелательно, но умеренность в еде никто не отменял, от мяса и грибов необходимо отказаться – их можно заменить рыбой.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами желательно отказаться.

Дачные работы дня: в отношении растений, даже если речь идет о домашних цветах, сегодня лучше ничего не предпринимать.

Магия и мистика дня: можно гадать – карты дадут ответ на все вопросы, но приоритетнее всего будут такие направления, как профессиональная деятельность, бизнес и финансы.

Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильного толкования – прямолинейная расшифровка не будет соответствовать их смыслу.

Табу дня: ни в коем случае нельзя нервничать.

Афоризм дня: "Ум заключается в том, чтобы видеть схожесть различных вещей и различие схожих" (Анна-Луиза Жермена де Сталь).

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