Рейсы отменили на неделю.
Немецкая авиакомпания "Люфтганза" приостанавливает все рейсы в Киев.
Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 19 февраля.
На сайте компании сообщили, что рейсы не будут совершаться как минимум с понедельника, 21 февраля, до следующего понедельника, 28 февраля.
В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр "Люфтганзы" или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.
Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев предложил авиакомпании объяснить причины такого решения. "Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину", — написал он.
Кроме того, он добавил: "Вы также сократите рейсы в Москву?"
Напомним, ранее нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways вообще решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.
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