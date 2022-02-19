Авиакомпания "Люфтганза" приостанавливает все рейсы в Киев

Авиакомпания "Люфтганза" приостанавливает все рейсы в Киев

Рейсы отменили на неделю.

Немецкая авиакомпания "Люфтганза" приостанавливает все рейсы в Киев.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 19 февраля.

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На сайте компании сообщили, что рейсы не будут совершаться как минимум с понедельника, 21 февраля, до следующего понедельника, 28 февраля.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр "Люфтганзы" или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев предложил авиакомпании объяснить причины такого решения. "Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину", — написал он.

Кроме того, он добавил: "Вы также сократите рейсы в Москву?"

Напомним, ранее нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways вообще решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

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