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Авіакомпанія "Люфтганза" призупиняє всі рейси до Києва

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Авіакомпанія "Люфтганза" призупиняє всі рейси до Києва

Pexels

Рейси скасували на тиждень.

Німецька авіакомпанія "Люфтганза" призупиняє всі рейси до Києва.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 19 лютого.

На сайті компанії повідомили, що рейси не будуть відбуватися щонайменше від  понеділка, 21 лютого,  до наступного понеділка, 28 лютого.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру "Люфтганзи" або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі. 

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв запропонував авіакомпанії пояснити причини такого рішення. "Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова "російські загрози вторгнення в Україну, - написав він. 

Крім того, він додав: "Ви також скоротите рейси до Москви?".

Нагадаємо, раніше нідерландська авіакомпанія "KLM" припинила польоти в Україну, а "British Airways" узагалі вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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