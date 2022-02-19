Резніков заявив, що Україна не планує наступ на Донбасі

Резніков заявив, що Україна не планує наступ на Донбасі

Інформацію про це поширюють в РФ.

Українська не планує наступальні операції на Донбасі.

Про це у своєму Facebook наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

До слова, таку інформацію поширюють у росЗМІ, а також про це заявляють ватажки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

За його словами, ЗСУ дані всі необхідні накази про дії в разі небезпеки для бійців і цивільних. "Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", - додав Резніков.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялося, 19 лютого російські пропагандистські ЗМІ повідомили, нібито українські снаряди влучили на територію Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба це спростував та заявив про вимогу провести міжнародне розслідування.

Водночас під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія не обстрілює тимчасово окуповані території Донбасу, а тим більше РФ, а те, що показують людям – це "брехня і цинізм".

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