Безуглая резко потролила НАТО: как отреагировала Сеть

В комментариях под сообщением политикине, как всегда, очень "горит".

Народная депутат Марьяна Безугла пошутила о НАТО из-за российской ракеты в воздушном пространстве Польши. Мол, "потенция длится 39 секунд". Как известно, именно столько вражеского оружия пробыло в небе над страной.

Мнениями скандальная нардепка поделилась на своей странице в Facebook.

"Сегодня День НАТО. Потенция пока 39 секунд. Посмотрим, будет ли этот союз вообще существовать с такой динамикой. Но конечно, всегда готовы стать членом НАТО и усилить! Ждем приглашения. Конкретики. Без этих 39 секунд и бесконечных дорожных карт и программ. ПРИГЛАШЕНИЕ", – написала она.

Реакция Сети

Пользователи Сети сразу же упрекнули нардепку за ее действия и высказывания, в очередной раз указав на некомпетентность в ряде вопросов.

Критика от Марьяны Безуглой всегда содержательна, потому что она гуру в политике, экономике, а в военном деле вообще непревзойденна. Стоп, забыл. В энергетике и кибербезопасности ей нет равных по всему миру

Уже до НАТО добралось. Только что на байке с Петром каталась...

НАТО очень боится Марьяны.

Стидобаааааа

Что, новая методика? Теперь уж НАТО обсырать будешь?

Эта все НАТО виновата!

Рыженькое солнышко! Я вижу тебя президентом Украины 2029 года! Ты готова осчастливить украинцев?

Перестань унижать Украину перед цивилизованным миром своими тупыми постами!

Шуток о "39 секундах" также было вдоволь:

"39 секунд или чпок": хронология пребывания российской ракеты на территории Польши.

У тебя и 39 не было

В частности, львиная доля украинцев считает, что Североатлантический Альянс не является эффективной и жизнеспособной организацией.

НАТО – это раздутый шарик. Они уже давно не способны ни на что

Никакой НАТО не будет защищать ни одну страну-члена НАТО при условии нападения на нее! Ни одна!!! НАТО и все международные организации на самом деле мыльный пузырь и куча богатых тунеядцев в корыта каждой

Кто-то еще молится об этом НАТО? Чудные люди.

Также многие комментаторы считают: либо Украина пока не готова быть членом Альянса по ряду причин, либо НАТО недостойна Украины.

А почему вы решили, что НАТО вам чем-то должны? И должны закрыть глаза, как вы говорите, на все ваши коррупционные схемы. С какой стати?

Не пригласят. В НАТО приглашают важных, адекватных и здравомыслящих. А не нарванных неадекватов с тотальной коррупцией.

Ждите приглашения, а потом внукам расскажете, чтобы они тоже ждали.

Надо пригласить НАТО в НАС присоединиться! Дорожную карту им нарисовать...

Напомним, на днях разразился новый скандал с Безуглой. Одиозную нардепку поймали на лжи.

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