Безуглая резко потролила НАТО: как отреагировала Сеть

В комментариях под сообщением политикине, как всегда, очень "горит".
Народная депутат Марьяна Безугла пошутила о НАТО из-за российской ракеты в воздушном пространстве Польши. Мол, "потенция длится 39 секунд". Как известно, именно столько вражеского оружия пробыло в небе над страной.
Мнениями скандальная нардепка поделилась на своей странице в Facebook.
"Сегодня День НАТО. Потенция пока 39 секунд. Посмотрим, будет ли этот союз вообще существовать с такой динамикой. Но конечно, всегда готовы стать членом НАТО и усилить! Ждем приглашения. Конкретики. Без этих 39 секунд и бесконечных дорожных карт и программ. ПРИГЛАШЕНИЕ", – написала она.
Реакция Сети
Пользователи Сети сразу же упрекнули нардепку за ее действия и высказывания, в очередной раз указав на некомпетентность в ряде вопросов.
- Критика от Марьяны Безуглой всегда содержательна, потому что она гуру в политике, экономике, а в военном деле вообще непревзойденна. Стоп, забыл. В энергетике и кибербезопасности ей нет равных по всему миру
- Уже до НАТО добралось. Только что на байке с Петром каталась...
- НАТО очень боится Марьяны.
- Стидобаааааа
- Что, новая методика? Теперь уж НАТО обсырать будешь?
- Эта все НАТО виновата!
- Рыженькое солнышко! Я вижу тебя президентом Украины 2029 года! Ты готова осчастливить украинцев?
- Перестань унижать Украину перед цивилизованным миром своими тупыми постами!
Шуток о "39 секундах" также было вдоволь:
- "39 секунд или чпок": хронология пребывания российской ракеты на территории Польши.
- У тебя и 39 не было
В частности, львиная доля украинцев считает, что Североатлантический Альянс не является эффективной и жизнеспособной организацией.
- НАТО – это раздутый шарик. Они уже давно не способны ни на что
- Никакой НАТО не будет защищать ни одну страну-члена НАТО при условии нападения на нее! Ни одна!!! НАТО и все международные организации на самом деле мыльный пузырь и куча богатых тунеядцев в корыта каждой
- Кто-то еще молится об этом НАТО? Чудные люди.
Также многие комментаторы считают: либо Украина пока не готова быть членом Альянса по ряду причин, либо НАТО недостойна Украины.
- А почему вы решили, что НАТО вам чем-то должны? И должны закрыть глаза, как вы говорите, на все ваши коррупционные схемы. С какой стати?
- Не пригласят. В НАТО приглашают важных, адекватных и здравомыслящих. А не нарванных неадекватов с тотальной коррупцией.
- Ждите приглашения, а потом внукам расскажете, чтобы они тоже ждали.
- Надо пригласить НАТО в НАС присоединиться! Дорожную карту им нарисовать...
Напомним, на днях разразился новый скандал с Безуглой. Одиозную нардепку поймали на лжи.
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