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Безугла різко потролила НАТО: як відреагувала Мережа

Безугла різко потролила НАТО: як відреагувала Мережа

Безугла різко потролила НАТО: як відреагувала Мережа

Нардепка Мар'яна Безугла / Фото: скриншот з відео

У коментарях під дописом політикині, як завжди, дуже "палає".

Народна депутатка Мар'яна Безугла пожартувала про НАТО через російську ракету у повітряному просторі Польщі. Мовляв, "потенція триває 39 секунд". Як відомо, саме стільки ворожа зброя пробула у небі над країною.

Думками скандальна нардепка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні День НАТО. Потенція поки 39 секунд. Подивимось, чи цей союз взагалі існуватиме з такою динамікою. Але звісно, завжди готові стати членом НАТО та посилити! Чекаємо запрошення. Конкретики. Без оцих 39 секунд і безкінечних дорожніх карт та програм. ЗАПРОШЕННЯ", – написала вона.

Реакція Мережі

Користувачі Мережі одразу ж дорікнули нардепці за її дії та висловлювання, вчергове вказавши на некомпетентність у низці питань.

  • Критика від Мар'яни Безуглої завжди змістовна, бо вона гуру в політиці, економіці, а у військовій справі взагалі неперевершена. Стоп, забув. В енергетиці і кібербезпеці їй немає рівних у всьому світі
  • Вже до НАТО добралось. Тільки що на байку з Петром каталась...
  • НАТО дуже боїться Мар'яни.
  • Стидобаааааа
  • Що, нова методичка? Тепер вже НАТО обсирати будеш?
  • Ета всьо НАТА вінавата!
  • Руденьке сонечко! Я бачу тебе президентом України 2029! Ти готова ощасливити українців?
  • Перестань принижувати Україну перед цивілізованим світом своїми тупими постами!

Жартів про "39 секунд" також було вдосталь:

  • "39 секунд або чпок": хронологія перебування російської ракети на території Польщі… 
  • В тебе і 39 не було

Зокрема, левова частка українців вважає, що Північноатлантичний Альянс не є ефективною та життєздатною організацією.

  • НАТО – це роздута кулька. Вони вже давно не спроможні ні на що
  • Жодне НАТО не захищатиме жодну країну-члена НАТО при умові нападу на неї! Жодна!!! НАТО і всі міжнародні організації насправді мильна бульбашка і купа богатих дармоїдів у корита кожної
  • Хтось ще молиться на те НАТО? Чудні люди..

Також чимало коментаторів вважає: або Україна поки не готова бути членом Альянсу з низки причин, або ж НАТО не гідне України.

  • А чого ви вирішили, що НАТО вам чимось винні? І мають закрити очі, як ви кажете, на всі ваші корупційні схеми. З якого дива?
  • Не запросять. В НАТО запрошують поважних, адекватних і розсудливих. А не нарваних неадекватів з тотальною корупцією.
  • Чекайте запрошення, а потім внукам розкажете, щоб вони теж чекали.
  • Треба запросити НАТО до НАС приєднатися! Дорожню карту їм намалювати...

Нагадаємо, днями спалахнув новий скандал із Безуглою. Одіозну нардепку спіймали на брехні.

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