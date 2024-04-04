Безугла різко потролила НАТО: як відреагувала Мережа

У коментарях під дописом політикині, як завжди, дуже "палає".

Народна депутатка Мар'яна Безугла пожартувала про НАТО через російську ракету у повітряному просторі Польщі. Мовляв, "потенція триває 39 секунд". Як відомо, саме стільки ворожа зброя пробула у небі над країною.

Думками скандальна нардепка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні День НАТО. Потенція поки 39 секунд. Подивимось, чи цей союз взагалі існуватиме з такою динамікою. Але звісно, завжди готові стати членом НАТО та посилити! Чекаємо запрошення. Конкретики. Без оцих 39 секунд і безкінечних дорожніх карт та програм. ЗАПРОШЕННЯ", – написала вона.

Реакція Мережі

Користувачі Мережі одразу ж дорікнули нардепці за її дії та висловлювання, вчергове вказавши на некомпетентність у низці питань.

Критика від Мар'яни Безуглої завжди змістовна, бо вона гуру в політиці, економіці, а у військовій справі взагалі неперевершена. Стоп, забув. В енергетиці і кібербезпеці їй немає рівних у всьому світі

Вже до НАТО добралось. Тільки що на байку з Петром каталась...

НАТО дуже боїться Мар'яни.

Стидобаааааа

Що, нова методичка? Тепер вже НАТО обсирати будеш?

Ета всьо НАТА вінавата!

Руденьке сонечко! Я бачу тебе президентом України 2029! Ти готова ощасливити українців?

Перестань принижувати Україну перед цивілізованим світом своїми тупими постами!

Жартів про "39 секунд" також було вдосталь:

"39 секунд або чпок": хронологія перебування російської ракети на території Польщі…

В тебе і 39 не було

Зокрема, левова частка українців вважає, що Північноатлантичний Альянс не є ефективною та життєздатною організацією.

НАТО – це роздута кулька. Вони вже давно не спроможні ні на що

Жодне НАТО не захищатиме жодну країну-члена НАТО при умові нападу на неї! Жодна!!! НАТО і всі міжнародні організації насправді мильна бульбашка і купа богатих дармоїдів у корита кожної

Хтось ще молиться на те НАТО? Чудні люди..

Також чимало коментаторів вважає: або Україна поки не готова бути членом Альянсу з низки причин, або ж НАТО не гідне України.

А чого ви вирішили, що НАТО вам чимось винні? І мають закрити очі, як ви кажете, на всі ваші корупційні схеми. З якого дива?

Не запросять. В НАТО запрошують поважних, адекватних і розсудливих. А не нарваних неадекватів з тотальною корупцією.

Чекайте запрошення, а потім внукам розкажете, щоб вони теж чекали.

Треба запросити НАТО до НАС приєднатися! Дорожню карту їм намалювати...

Нагадаємо, днями спалахнув новий скандал із Безуглою. Одіозну нардепку спіймали на брехні.

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