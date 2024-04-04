В РФ экс-боевик "Вагнера" устроил дебош в поезде и начал угрожать попутчикам (видео)

Зек был завербован ЧВК "Вагнер" и освободился после того, как некоторое время провоевал против Украины

В России бывший боевик ЧВК "Вагнер" устроил дебош в поезде

Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Baza.

По данным паблика, оккупант хвастался, что является бывшим боевиком "Вагнера" и начал приставать к попутчикам. Он заявил, что вышел из тюрьмы на свободу благодаря тому, что согласился воевать против Украины.

Экс-боевик пытался курить в вагоне, приставал к пассажирам и начал угрожать человеку, который снимал происходящее на телефон. В результате на одной из ближайших станций его сняли с поезда и передали силовикам.