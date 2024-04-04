В РФ экс-боевик "Вагнера" устроил дебош в поезде и начал угрожать попутчикам (видео)

Зек был завербован ЧВК "Вагнер" и освободился после того, как некоторое время провоевал против Украины
В России бывший боевик ЧВК "Вагнер" устроил дебош в поезде
Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Baza.
По данным паблика, оккупант хвастался, что является бывшим боевиком "Вагнера" и начал приставать к попутчикам. Он заявил, что вышел из тюрьмы на свободу благодаря тому, что согласился воевать против Украины.
Экс-боевик пытался курить в вагоне, приставал к пассажирам и начал угрожать человеку, который снимал происходящее на телефон. В результате на одной из ближайших станций его сняли с поезда и передали силовикам.
Ранее сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.
Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.
Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.
Читайте также:
- "Район на район, в классе среди 14-летних девушек только одна девственница, алкоголь и наркотики": нацгвардеец о детстве в РФ
- В России с почестями похоронили убийцу пятилетнего ребенка
- В РФ муж убил жену на глазах у детей, вернувшись с войны в Украине