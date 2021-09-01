Библиотека и музей на колесах: в Днепре запустили библиобус

Библиотека и музей на колесах: в Днепре запустили библиобус

Внутри автобус оборудовали экспонатами, стульями и книгами.

Библиотека и музей на колесах. В Днепре запустили библиобус.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 сентября.

Любители ретро-авто восстановили автобус "Кубань" восьмидесятого года выпуска. Музейщики узнали: этот транспорт в советское время использовали как передвижную библиотеку, театр, музей и даже цирк. Поэтому решили дать новую жизнь необычному транспорту.

Внутри автобус оборудовали экспонатами, стульями и подборками книг. И поехали в отдаленные районы Днепра. Остановки устраивают именно возле библиотек, чтобы, в частности, и их популяризировать. Рассказывают, уже в первом заведении, возле которого появился библиобус, количество посетителей резко возросло.

Новости Украины: библиотека на колесах - в Днепре запустили библиобус

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