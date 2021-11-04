Боеприпас под теплотрассой: в Днепре во дворе жилого дома обнаружили боевой снаряд

Боеприпас под теплотрассой: в Днепре во дворе жилого дома обнаружили боевой снаряд

На месте происшествия работали правоохранители и взрывотехники.

В Днепре на проспекте Героев во дворе многоэтажки нашли боевой снаряд для реактивной системы залпового огня.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, опасную находку местные жители обнаружили под теплотрассой. Там лежала боевая часть снаряда для реактивной системы залпового огня "Град".

На место происшествия вызвали стражей порядка, а также взрывотехников, которые обследовали территорию и вывезли на полигон боеприпас, чтобы обезвредить.

По словам местных жителей, неподалеку от места, где нашли боеприпас, находится пункт приема вторсырья. В полиции по факту произошедшего собираются открывать уголовное производство.

"Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием или взрывоопасными веществами", — сообщила представитель Нацполиции Алина Стадник.

Читайте также:

ГБР задержало двух мужчин, торговавших оружием и боеприпасами из зоны ООС | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку