Боєприпас під теплотрасою: у Дніпрі у дворі житлового будинку знайшли бойовий снаряд

На місці події працювали правоохоронці та вибухотехніки.
У Дніпрі на проспекті Героїв у дворі багатоповерхівки знайшли бойовий снаряд для реактивної системи залпового вогню.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, небезпечну знахідку місцеві виявили під теплотрасою. Там лежала бойова частина снаряда для реактивної системи залпового вогню "Град".
На місце події викликали правоохоронців, а також вибухотехніків, які обстежили територію та вивезли боєприпас на полігон, щоб знешкодити.
За словами місцевих мешканців, неподалік місця, де знайшли боєприпас, знаходиться пункт прийому вторсировини. У поліції за фактом того, що сталося, збираються відкривати кримінальне провадження.
"Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю або вибухонебезпечними речовинами", — повідомила речниця Нацполіції Аліна Стадник.
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