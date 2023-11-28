"Брянская резня": детали мощной спецоперации ВСУ – обзор новостей

В Воздушных силах рассказали о блестящей операции ВСУ. Так, в мае 2023 года украинским силам удалось сбить 5 бортов россиян.

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Блестящая операция ВСУ

Впечатляет тот факт, что нашим бойцам удалось сбить 5 вражеских бортов всего за 5 минут. Мощную операцию провели ВСУ, что уже подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Все благодаря креативу бойцов и эффективности ЗРК Patriot. Тогда украинским военным удалось навсегда "приземлить" российские Су-34 и Су-35, а также 3 вертолета ми-8, два из которых были модифицированы современной РЭБ.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это шуткой" ", – рассказал Игнат.

ЗРК Patriot показал себя

Тогда в мае поверить в такую дерзость украинских военных не могли даже союзники, не говоря уже о самих россиянах. Пропагандисты сначала вообще не комментировали потери, но когда стало известно о гибели всех экипажей, те начали искать виновных. Долгое время считалось, что тогда по своим отработала рашистская ПВО. Однако уже через день картина для оккупантов должна была стать очевидной. Так же умело по ним отработали и в Одессе.

"Еще Одесса была. Над Черным морем был сбит еще один Су-35. Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!", – отметил представитель ПС.

"Кинжал в сердце Путина"

Обрадовал Игнат и другой потрясающей статистикой. Украинские системы Patriot уже сбивали 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которую Путин называл лучшей и "самойаналоговнетной" во всем мире. Впервые сбить такую удалось именно в мае 2023 года. В сети успех ВСУ сразу нарекли "Кинжалом в сердце Путина".

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал. Сейчас наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, в Соединенных Штатах Америки. Возросло производство, потому что растут серьезные" вызовы перед мировым сообществом. Все поняли, что наземные системы ПВО очень нужны», – говорит Юрий Игнат.

Чего ждать от зимы?

Однако недооценивать врага нельзя. Похоже, в Кремле видят, что массированные ракетные удары больше не эффективны, поэтому в ход идут дроны более дешевые и легкие в производстве. Кроме того, по словам Игната, РФ не производит достаточное количество ракет, чтобы производить регулярные массированные обстрелы. Для этого их нужно долго накапливать, что и делают оккупанты. Однако зимой стоит ожидать большее нашествие "Шахедов".

"По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты. Мы говорим о "Шахедах", а также о FPV-дронах и "Ланцетах" по линии фронта. Конечно, ракеты россияне накапливают, об этом и ГУР регулярно заявляет. Думаю, ракетные обстрелы будут, но вопрос в каком количестве?", — отмечает спикер Воздушных сил.

Предупреждение от генсека НАТО

Россия ужесточит атаки на критическую инфраструктуру. Это еще раз подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг и призвал партнеров в дальнейшем помогать Украине оружием.

"Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину", – считает он.

Убежден генсек и в том, что Украину не покинут. Не могут этого позволить прежде всего Соединенные Штаты.

"Я уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это в интересах безопасности Соединенных Штатов и это тоже отвечает тому, о чем мы договорились", — подчеркнул Столтенберг.

Следует напомнить, что американский Конгресс до сих пор не принял американский бюджет, и денег для Украины на следующий год, пока не запланировано. Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что Украина все же в приоритете для Конгресса, потому что нельзя позволить Путину маршировать по Европе.

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