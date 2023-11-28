"Брянська різанина": деталі потужної спецоперації ЗСУ – огляд новин

У Повітряних силах розповіли про блискучу операцію ЗСУ. Так, у травні 2023 року українським силам за раз вдалося збити 5 бортів росіян.

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Блискуча операція ЗСУ

Вражає той факт, що нашим бійцям вдалося збити 5 ворожих бортів лише за 5 хвилин. Потужну операцію провели ЗСУ, що вже підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Усе завдяки креативу бійців та ефективності ЗРК Patriot. Тоді українським військовим вдалося назавжди "приземлити" російські Су-34 та Су-35, а також 3 гелікоптери мі-8, два з яких були модифіковані сучасною РЕБ.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "Брянська різня", – розповів Ігнат.

ЗРК Patriot показав себе

Тоді у травні повірити у таку зухвалість українських військових не могли навіть союзники, не кажучи вже про самих росіян. Пропагандисти спочатку взагалі не коментували втрати, утім коли стало відомо про загибель усіх екіпажів, ті почали шукати винних. Довгий час вважалось, що тоді по своїх відпрацювала рашистська ППО. Проте вже за день картина для окупантів мала стати очевидною. Так само вправно по них відпрацювали і в Одесі.

"Ще Одеса була. Над Чорним морем був збитий ще один Су-35. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!", – зазначив речник ПС.

"Кинджал в серце Путіна"

Порадував Ігнат й іншою приголомшливою статистикою. Українські системи Patriot уже назбивали 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал", яку Путін називав найкращою та "найанаоговнєтнішою" в усьому світі. Вперше збити таку вдалося саме в травні 2023 року. У мережі успіх ЗСУ одразу нарекли "Кинджалом в серце Путіна".

"Зараз ми вже маємо 15 збитих “Кинджалів”. Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав. Наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, в Сполучених Штатах Америки. Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні", – каже Юрій Ігнат.

Чого очікувати від зими?

Проте, недооцінювати ворога не можна. Схоже, у Кремлі бачать, що масовані ракетні удари більше не ефективні, тому в хід йдуть дрони – більш дешеві та легкі у виробництві. Крім того, за словами Ігната, РФ не виготовляє достатню кількість ракет, щоб здійснювати регулярні масовані обстріли. Для цього їх треба довго накопичувати, що і роблять окупанти. Проте взимку варто очікувати більше навал "Шахедів".

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "Шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети росіяни накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, ракетні обстріли будуть, але питання в якій кількості?", – зауважує речник Повітряних сил.

Попередження від Генсека НАТО

Росія посилить атаки на критичну інфраструктуру. На цьому вкотре наголосив Генсек НАТО Єнс Столтенберг та закликав партнерів надалі допомагати Україні зброєю.

"Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну", – вважає він.

Переконаний генсек і у тому, що Україну не покинуть. Не можуть цього дозволити собі передусім Сполучені Штати.

"Я впевнений, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку, тому що це в інтересах безпеки Сполучених Штатів і це також відповідає тому, про що ми домовилися", – наголосив Столтенберг.

Слід нагадати, що американський Конгрес досі не ухвалив американський бюджет, тож і грошей для України на наступний рік, поки не заплановано. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що Україна все ж у пріоритеті для Конгресу, бо не можна дозволити Путіну марширувати Європою.

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