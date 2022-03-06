Бывший капитан полиции РФ хочет воевать на стороне Украины (видео)

Правоохранитель РФ переехал в Украину в прошлом году.

Бывший капитан полиции МВД России Полищук Дмитрий, проработавший там 15 лет, заявил, что хочет защищать Украину и воевать на ее стороне.

Он хочет вступить в ряды территориальной обороны.

Видео обнародовала пресс-служба СБУ.

В обращении мужчина заявляет, что не поддерживает военные действия России на территории Украины. Он также подчеркнул, что за все совершенные преступления президента РФ Путина следует судить в Международном военном трибунале.

Он показательно разрывает свои паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет.

"Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году. Конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит его в терроборону", — говорится в сообщении МВД.