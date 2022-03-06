Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Бывший капитан полиции РФ хочет воевать на стороне Украины (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бывший капитан полиции РФ хочет воевать на стороне Украины (видео)

Прес-служба СБУ

Правоохранитель РФ переехал в Украину в прошлом году.

Бывший капитан полиции МВД России Полищук Дмитрий, проработавший там 15 лет, заявил, что хочет защищать Украину и воевать на ее стороне.

Он хочет вступить в ряды территориальной обороны.

Видео обнародовала пресс-служба СБУ.

В обращении мужчина заявляет, что не поддерживает военные действия России на территории Украины. Он также подчеркнул, что за все совершенные преступления президента РФ Путина следует судить в Международном военном трибунале.

Он показательно разрывает свои паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет.

"Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году. Конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит его в терроборону", — говорится в сообщении МВД.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация