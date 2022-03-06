Буча в осаде, в подвалах – люди: волонтеры опубликовали телефон колл-центра для помощи

Волонтеры сообщили, что Буча и поселки рядом в осаде российских оккупантов. Местные жители просят о спасении.
Буча сейчас одна из самых горячих точек Украины, где российские оккупанты обстреливают все вокруг. Город в осаде, люди находятся в подвалах без пищи, воды, света и связи.
Об этом сообщил в Facebook волонтер Александр Остапа.
Он написал телефон колл-центра для помощи людям - 0800800167.
"Буча в осаде! Третий день работает колл-центр волонтеров Бучи 0800800167. Он задумывался, как место, где можно было бы получить информацию о пропавших, записать информацию о снарядах во дворе, сделать заявку на еду, лекарства, вещи, спросить об эвакуации.
Последнее было вчера просто 7/10 запросов. Всего за два дня мы получили около 2000 звонков.
Сегодня из Бучи тишина… Звонки приходят только из других городов о людях в Буче.
Тишина связана с тем, что со вчерашнего дня связи с Бучей нет. Никакой. Едва иногда прорываются звонки. А так – ничего. Это убивает!
Зная сколько людей сейчас в подвалах, зная о десятках сожженных домов, ранениях и смертях, о голодных детях и взрослых без света, воды и тепла, еще раз убеждаешься, что война это не о силе в силу. Это о страхе, отчаянии и смерти.
Наш регион страдает больше всего. Об этом уже заявили самые высокие ступени власти! Бородянки и Гостомеля почти нет! Буча и еще несколько поселков рядом в осаде орков!
Нам нужно спасать украинцев!" – написал Александр Остапа.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские власти ведут переговоры по эвакуации людей из Бучи и Гостомеля.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.