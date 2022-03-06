Буча в осаде, в подвалах – люди: волонтеры опубликовали телефон колл-центра для помощи

Буча в осаде, в подвалах – люди: волонтеры опубликовали телефон колл-центра для помощи

Волонтеры сообщили, что Буча и поселки рядом в осаде российских оккупантов. Местные жители просят о спасении.

Буча сейчас одна из самых горячих точек Украины, где российские оккупанты обстреливают все вокруг. Город в осаде, люди находятся в подвалах без пищи, воды, света и связи.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Александр Остапа.

Он написал телефон колл-центра для помощи людям - 0800800167.

"Буча в осаде! Третий день работает колл-центр волонтеров Бучи 0800800167. Он задумывался, как место, где можно было бы получить информацию о пропавших, записать информацию о снарядах во дворе, сделать заявку на еду, лекарства, вещи, спросить об эвакуации.

Последнее было вчера просто 7/10 запросов. Всего за два дня мы получили около 2000 звонков.

Сегодня из Бучи тишина… Звонки приходят только из других городов о людях в Буче.

Тишина связана с тем, что со вчерашнего дня связи с Бучей нет. Никакой. Едва иногда прорываются звонки. А так – ничего. Это убивает!

Зная сколько людей сейчас в подвалах, зная о десятках сожженных домов, ранениях и смертях, о голодных детях и взрослых без света, воды и тепла, еще раз убеждаешься, что война это не о силе в силу. Это о страхе, отчаянии и смерти.

Наш регион страдает больше всего. Об этом уже заявили самые высокие ступени власти! Бородянки и Гостомеля почти нет! Буча и еще несколько поселков рядом в осаде орков!

Нам нужно спасать украинцев!" – написал Александр Остапа.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские власти ведут переговоры по эвакуации людей из Бучи и Гостомеля.