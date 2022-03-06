Буча в облозі, у підвалах - люди: волонтери опублікували телефон колцентру для допомоги

Волонтери повідомили, що Буча і селища поряд в облозі російських окупантів. Місцеві мешканці просять про порятунок.
Буча зараз одна із найгарячіших точок України, де російські окупанти обстрілюють все довкола. Місто в облозі, люди перебувають у підвалах без їжі, води, світла та зв'язку.
Про це повідомив в Facebook волонтер Олександр Остапа.
Він також написав телефон колцентру для допомоги людям - 0800800167.
"Буча в облозі! Третій день працює колцентр волонтерів Бучі 0800800167. Він задумувався, як місце, де можна було б отримати інфу про зниклих, записати інформацію про снаряди у дворі, зробити заявку на їжу, ліки, речі, запитати про евакуацію.
Останнє було вчора просто 7/10 запитів. Всього за два дні ми отримали майже 2000 дзвінків.
Сьогодні з Бучі тиша… Дзвінки приходять лише з інших міст про людей у Бучі.
Тиша пов'язана з тим, що з вчорашнього дня зв'язку з Бучею нема. Ніякого. Ледь іноді прориваються дзвінки. А так – нічого. Це вбиває!
Знаючи скільки людей зараз у підвалах, знаючи про десятки спалених будинків, поранень і смертей, про голодних дітей і дорослих без світла, води і тепла, ще раз переконуєшся, що війна це не про силу на силу. Це про страх, відчай і смерть.
Наш регіон потерпає найбільше. Про це вже заявили найвищі щаблі влади! Бородянки і Гостомеля майже нема! Буча і ще декілька селищ поряд в облозі орків!
Нам потрібно рятувати українців!" - написав Олександр Остапа.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що українська влада веде переговори щодо евакуації людей з Бучі та Гостомеля.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.