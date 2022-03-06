Буча в облозі, у підвалах - люди: волонтери опублікували телефон колцентру для допомоги

Буча в облозі, у підвалах - люди: волонтери опублікували телефон колцентру для допомоги

Волонтери повідомили, що Буча і селища поряд в облозі російських окупантів. Місцеві мешканці просять про порятунок.

Буча зараз одна із найгарячіших точок України, де російські окупанти обстрілюють все довкола. Місто в облозі, люди перебувають у підвалах без їжі, води, світла та зв'язку.

Про це повідомив в Facebook волонтер Олександр Остапа.

Він також написав телефон колцентру для допомоги людям - 0800800167.

"Буча в облозі! Третій день працює колцентр волонтерів Бучі 0800800167. Він задумувався, як місце, де можна було б отримати інфу про зниклих, записати інформацію про снаряди у дворі, зробити заявку на їжу, ліки, речі, запитати про евакуацію.

Останнє було вчора просто 7/10 запитів. Всього за два дні ми отримали майже 2000 дзвінків.

Сьогодні з Бучі тиша… Дзвінки приходять лише з інших міст про людей у Бучі.

Тиша пов'язана з тим, що з вчорашнього дня зв'язку з Бучею нема. Ніякого. Ледь іноді прориваються дзвінки. А так – нічого. Це вбиває!

Знаючи скільки людей зараз у підвалах, знаючи про десятки спалених будинків, поранень і смертей, про голодних дітей і дорослих без світла, води і тепла, ще раз переконуєшся, що війна це не про силу на силу. Це про страх, відчай і смерть.

Наш регіон потерпає найбільше. Про це вже заявили найвищі щаблі влади! Бородянки і Гостомеля майже нема! Буча і ще декілька селищ поряд в облозі орків!

Нам потрібно рятувати українців!" - написав Олександр Остапа.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що українська влада веде переговори щодо евакуації людей з Бучі та Гостомеля.