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Під час обстрілу на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу

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Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©
Фото: facebook.com/MNSZhytomyr / ©

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.

Під час обстрілу Коростеня Житомирської області у ніч проти 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула. 

Про це у неділю, 6 березня, мер Коростеня Володимир Москаленко сказав в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

За його словами, обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.

"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.

Нагадаємо, що у самому Житомирі ніч минула спокійно, а от область потерпала від ворога. Бомбили Овруч і Коростень. Найбільше постраждав Коростень. Після цього тут одна цивільна людина загинула, ще четверо травмувалося. Серед травмованих і маленька дитина, якій немає й трьох років. Маля у тяжкому стані. Ще 5 дітей, на щастя, живих рятувальники врятували із підвалів. 10 будинків в цьому кварталі зруйновано вщент.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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