Під час обстрілу на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.
Під час обстрілу Коростеня Житомирської області у ніч проти 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.
Про це у неділю, 6 березня, мер Коростеня Володимир Москаленко сказав в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.
За його словами, обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.
"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.
Нагадаємо, що у самому Житомирі ніч минула спокійно, а от область потерпала від ворога. Бомбили Овруч і Коростень. Найбільше постраждав Коростень. Після цього тут одна цивільна людина загинула, ще четверо травмувалося. Серед травмованих і маленька дитина, якій немає й трьох років. Маля у тяжкому стані. Ще 5 дітей, на щастя, живих рятувальники врятували із підвалів. 10 будинків в цьому кварталі зруйновано вщент.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.