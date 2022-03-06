Під час обстрілу на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу

Під час обстрілу на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.

Під час обстрілу Коростеня Житомирської області у ніч проти 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

Про це у неділю, 6 березня, мер Коростеня Володимир Москаленко сказав в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

За його словами, обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.

"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.

Нагадаємо, що у самому Житомирі ніч минула спокійно, а от область потерпала від ворога. Бомбили Овруч і Коростень. Найбільше постраждав Коростень. Після цього тут одна цивільна людина загинула, ще четверо травмувалося. Серед травмованих і маленька дитина, якій немає й трьох років. Маля у тяжкому стані. Ще 5 дітей, на щастя, живих рятувальники врятували із підвалів. 10 будинків в цьому кварталі зруйновано вщент.