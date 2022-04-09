Церковный календарь на 10 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 10 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 10 апреля в церковном календаре

10 апреля церковь чтит память преподобного Иллариона Нового. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 10 апреля – день памяти преподобного Иллариона Нового

В воскресенье, 10 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Иллариона Нового.

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Преподобный Илларион Новый жил в VIII веке и еще в юношеском возрасте решил покинуть мирскую жизнь и отправился в монастырь. Там его сначала рукоположили на пресвитера, а затем на игумена обители Пелекита в Малой Азии (ныне Турция).

Благодаря своему благочестию Илларион получил от Господа дар творить чудеса. Он исцелял больных, слепых, глухих и криворуких. Также преподобный умел отгонять с полей и виноградников вредителей, изгонять злых духов и сдерживать град.

Погиб Илларион Новый мученической смертью 750 года во времена правления императора Константина Копронима из-за того, что поклонялся святым образам.

В народе 10 апреля называют "Мариино стояние".

Церковный календарь на 10 апреля: видео