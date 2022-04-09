Церковний календар на 10 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 10 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 10 квітня в церковному календарі
10 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Ілларіона Нового . Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 10 квітня — день пам’яті преподобного Ілларіона Нового
У неділю, 10 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Ілларіона Нового.
Преподобний Іларіон Новий жив в VIII столітті та ще в юнацькому віці вирішив покинути мирське життя і подався в монастир. Там його спочатку висвятили на пресвітера, а згодом на ігумена обителі Пелекита в Малій Азії (нині Туреччина).
Завдяки своїй побожності Іларіон отримав від Господа дар творити чудеса. Він зцілював хворих, сліпих, глухих та криворуких. Також преподобний вмів відганяти з полів та виноградників шкідників, виганяти злих духів та стримувати град.
Загинув Іларіон Новий мученицькою смертю 750 року в часи правління імператора Константина Копроніма через те, що поклонявся святим образам.
В народі 10 квітня називають "Маріїне стояння".