Церковний календар на 10 квітня - кому моляться віряни

Церковний календар на 10 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 10 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 10 квітня в церковному календарі

10 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Ілларіона Нового . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 10 квітня — день пам’яті преподобного Ілларіона Нового

У неділю, 10 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Ілларіона Нового.

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Преподобний Іларіон Новий жив в VIII столітті та ще в юнацькому віці вирішив покинути мирське життя і подався в монастир. Там його спочатку висвятили на пресвітера, а згодом на ігумена обителі Пелекита в Малій Азії (нині Туреччина).

Завдяки своїй побожності Іларіон отримав від Господа дар творити чудеса. Він зцілював хворих, сліпих, глухих та криворуких. Також преподобний вмів відганяти з полів та виноградників шкідників, виганяти злих духів та стримувати град.

Загинув Іларіон Новий мученицькою смертю 750 року в часи правління імператора Константина Копроніма через те, що поклонявся святим образам.

В народі 10 квітня називають "Маріїне стояння".

Церковний календар на 10 квітня: відео