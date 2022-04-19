Церковный календарь на 20 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 20 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 20 апреля в церковном календаре

20 апреля церковь чтит память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 20 апреля – день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского

В среду, 20 апреля 2022 года, церковь чтит память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

Также читайте Церковный календарь на май 2022 года

Преподобный Георгий с малых лет вел аскетичную жизнь, в юности стал монахом. Когда на престоле сидел император-иконоборец Лев Исаврянин, терпел он сильные гонения. За свою преданность вере получил прозвище Исповедник.

Когда же стал править другой император – Константин Порфирородный – то Георгия возвели в сан архиерея кафедры города Митилена, расположенного на острове Лесбос.

Жизнь преподобного была чиста и исполнена добродетелей, ее часто сравнивали с ангельским бытием. Имел он и дар чудотворения, умел изгонять злых духов и исцелять разные болезни.

Когда архипастырь дожил до старости, снова пережил страшные гонения за веру. Иконоборцы сослали его в Херсонес, где он умер в 820 году. Согласно преданию очевидцев, в момент его смерти на небе над городом Митиленом засияла яркая звезда.

Церковный календарь на 20 апреля: видео