Церковний календар на 20 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 20 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 20 квітня в церковному календарі

20 квітня церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 квітня — день пам’яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського

У середу, 20 квітня 2022 року, церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського.

Також читайте Церковний календар на травень 2022 року

Преподобний Георгій з малих років вів аскетичне життя, в юності став ченцем. Коли на престолі сидів імператор-іконоборець Лев Ісаврянин, терпів він сильні гоніння. За свою відданість вірі отримав прізвисько Сповідник.

Коли ж став правити інший імператор - Констянтин Порфірородний - то Георгія звели до сану архієрея кафедри міста Митилена, що розташоване на острові Лесбос.

Життя преподобного було чистим та сповненим чеснот, його часто порівнювали з ангельським буттям. Мав він і дар чудотворення, вмів виганяти злих духів та зцілювати різні хвороби.

Коли архіпастир дожив до старості, знову пережив страшні гоніння за віру. Іконоборці заслали його до Херсонесу, де він 820 року помер. Згідно з переказами очевидців, у мить його смерті на небі над містом Митиленом засяяла яскрава зірка.

Церковний календар на 20 квітня: відео