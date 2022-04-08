Церковный календарь на 9 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 9 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 9 апреля в церковном календаре

9 апреля церковь чтит память мученицы Матроны Солунской. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 9 апреля — день памяти мученицы Матроны Солунской

В субботу, 9 апреля 2022 года, Церковь чтит память мученицы Матроны Солунской.

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Матрона была рабыней иудейки Павтелы – жены солунского воеводы. Матрона с детства воспитывалась в христианской вере, однако ее хозяйка Павтила принуждала девушку к иудейской вере. Когда же она отказывалась служить идолам, то очень злилась и обижала Матрону. Святая терпела все унижения и раны, молча молясь Иисусу Христу. Также она тайно от своей хозяйки ходила в церковь. Когда же узнала эту тайну Павтила, то сказала ей: "Почему ты не шла в синагогу, но в христианскую ходила церковь?". На что Матрона смело ответила: "Ибо в христианской церкви живет Бог, из синагоги же отступил Он, потому не хожу в синагогу, но в церковь".

Услышав эти слова, Павтила разгневалась так сильно, как никогда еще не сердилась. Она избивала Матрону без всякого сожаления, а потом заперла в темнице. Утром увидела, что святая была освобождена от уз с помощью Божьего слова. Снова Паутелла избила Матрону чуть ли не до смерти, связала ей руки и заперла в чулане. Дверь же она запечатала. Четыре дня праздника провела замкнутая без пищи и воды, но вера в Бога ее подкрепляла.

Когда на пятый день Павтила открыла дверь, то увидела, что рабыня ее освобождена от уз и молится на коленях. Разозлилась она снова и побила Матрону палками. Едва живую заперла она ее снова в каморке. На этот раз праздник приняла свою смерть, отдав Богу свой дух. Жестокая хозяйка сбросила тело девушки с высокой стены. Но другие христиане взяли его и честно похоронили. Позже Александр, епископ Тесалоникийский, построил в честь святой церковь и возложил на нее ее мощи. Паутелла-мучительница же нашла смерть свою, когда низлагала тело святой. Поскользнулась и упала вниз с высокой стены.

Церковный календарь на 9 апреля: видео