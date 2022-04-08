Церковний календар на 9 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 9 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 9 квітня в церковному календарі

9 квітня церква вшановує вшанування пам’яті мучениці Матрони Солунської. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 квітня — день пам’яті мучениці Матрони Солунської

У суботу, 9 квітня 2022 року, Церква вшановує пам’ять мучениці Матрони Солунської.

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Матрона була рабинею іудейки Павтіли - дружини солунського воєводи. Матрона з дитинства виховувалася в християнській вірі, проте її господиня Павтіла примушувала дівчину до юдейської віри. А коли та відмовлялася служити ідолам, то дуже злилася та кривдила Матрону. Свята терпіла всі приниження та рани, стиха молячись Ісусу Христу. Також вона таємно від своєї господині ходила до церкви. Коли ж дізналася про цю таємницю Павтіла, то сказала їй: "Чому не йшла ти до синагоги, але в християнську ходила церкву?". На що Матрона сміливо відповіла: "Бо в християнській церкві живе Бог, із синагоги ж відступив Він, через те не ходжу в синагогу, але в церкву".

Почувши ці слова Павтіла розгнівалася так сильно, як ще ніколи не гнівалася. Вона била Матрону без всякого жалю, а потім замкнула в темниці. На ранок побачила, що свята була визволена від пут за допомогою Божого слова. Знову Павтіла побила Матрону ледь не до смерті, зв'язала їй руки та замкнула в комірчині. Двері ж вона запечатала. Чотири дні свята провела замкнена без їжі та води, але віра в Бога її підкріплювала.

Коли на п'ятий день Павтіла відчинила двері, то побачила, що рабиня її стоїть звільнена від пут та молиться на колінах. Розлютилася вона знову та побила Матрону палицями. Ледь живу замкнула вона її знову в комірчині. Цього разу свята прийняла свою смерть, віддавши Богу свій дух. Жорстока господиня скинула тіло дівчини з високого муру. Та інші християни взяли його та чесно поховали. Пізніше Олександр, єпископ Тесалонікійський, збудував на честь святої церкву та поклав до неї її мощі. А Павтіла-мучительниця знайшла свою смерть, коли скидала тіло святої. Послизнулася і впала вниз з високого муру.

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