Четыре атомных электростанции Украины продолжают стабильно работать

Их суммарная мощность обеспечивает требуемые объемы электроэнергии.

По состоянию на утро 23 марта 2022 года все четыре атомные электростанции Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, обеспечивая необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 19 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований.

Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации», – сообщает НАЭК.

Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами.

Напомним, оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка.

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