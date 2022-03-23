Чотири атомні електростанції України продовжують стабільно працювати

Їхня сумарна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії.

Станом на ранок 23 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, забезпечуючц необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норми.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Також читайте З Чорнобильської АЕС вдалося часткову вивезти персонал, який перебував в заручниках окупантів від початку війни

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.

"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 19-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань.

Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації", - повідомляє НАЕК.

Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Увесь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами.

Нагадаємо, окупанти викрали у Енергодарі заступника мера Івана Самойдюка.

Читайте також: