Четыре компании, производящие БпЛА, бегут из Украины – Чмут объяснил почему

Эту технику будут продавать, а рабочие места, налоги, инженеры, опыт – все это будет оставаться за границей.

Лидеры по производству дронов выехали из Украины и перенесли свое производство за границу.

Об этом сообщил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью PRESSING.

По меньшей мере четыре крупных производителя беспилотников перенесли свои мощности за границу, отметил специалист.

"Они не вернутся сюда, кто бы что ни говорил. Они будут работать в Чехии, Польше, Словакии и т.д. Их производство там – это уже производство страны НАТО, техника страны НАТО. Техника, созданная, выращенная, адаптированная на полномасштабной войне с РФ .Это техника дешевая на фоне западных изделий. И она работающая, на нее будет запрос", – сказал Чмут.

По его словам, эту технику будут продавать, а рабочие места, налоги, инженеры, опыт – все это будет оставаться за границей.

Почему из Украины уехали лидеры по производству БпЛА

Тарас Чмут объяснил, что крупные производители беспилотных систем уехали из Украины из-за того, что на них есть запрос в мире, а как так и в Украине они продавать не могут из-за, в частности, ограниченного и кое-где коррумпированного внутреннего рынка.

"Они могут там открывать производства, оттуда продавать свою продукцию", – сказал Тарас Чмут.

По его мнению, если не открыть экспорт, процент таких компаний будет расти.

"Конечно, официально это будет представляться, как учитывая безопасность производства, упрощение логистики и т.д. Но мы все понимаем, что целью бизнеса является заработок, который происходит через продажи либо на внутреннем рынке, либо на внешнем. Внутренний рынок ограничен, зарегулирован, кое-где сложный и коррупционный.

Он добавил, что БПЛА, который в Украине продается, например, за 220 тыс. долларов, за границу может продаваться за полмиллиона и в разы быть конкурентным, чем аналоги.

Тем временем Латвия предоставила Украине полмиллиона дронов для защиты от России. в стране объявили, что украинские силы получат 500 дронов латвийского производства. Эти БПЛА обеспечат поддержку украинским военным в разных боевых задачах.

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