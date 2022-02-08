Четыре причины, почему следует начать пить кофе со стаканом воды

Четыре причины начать каждый день выпивать стакан воды с чашкой кофе / Pexels

Мы каждый день слышим, что для здоровья организма нужно пить достаточное количество воды. Но мало кто знает, что еще важнее выпивать стакан воды вместе с любимым кофе. ТСН.ua рассказывает о четырех причинах начать так поступать уже сегодня.

Как сообщает Holrmagazine, существует целых четыре причины ежедневно выпивать стакан воды с кофе. И не важно, наслаждаетесь ли вы любимым напитком только утром, или в течение дня заряжаетесь энергией кофеина.

Четыре причины начать пить кофе со стаканом воды уже сегодня

Борьба с обезвоживанием — если перед утренним кофе вы будете выпивать только один стакан чистой воды, ваше тело скажет «спасибо» уже через несколько дней. Организм просыпается обезвоженным, ведь он не получал пищи и полезных элементов всю ночь. А кофе – это мочегонный продукт, который еще больше обезвоживает его. Уменьшится раздражение желудка – кофе может раздражать желудок, ведь отличается повышенной кислотностью. Особенно часто это случается, если это первый напиток, который вы выпили с утра. Если вы не любите завтракать, обязательно выпивайте стакан воды к утреннему кофе. Так намного вкуснее — большинство кофеен Европы, а в последнее время даже некоторые заведения в Украине, добавляют в чашку кофе стакан воды. Причина довольно проста – кофе эспрессо гораздо больше вкусен, когда во рту больше нет никаких ароматов. Помогает устранить избыток кофеина — возможно, вы этого не знаете, но один стакан воды, выпитый вместе с чашкой кофе, поможет избежать проблем, которые возникают с избытком кофеина. В кофеине содержится особое вещество – теобромин. Она начинает действовать через 25 минут после того, как в организм попал кофе. Именно теобромин является причиной усталости, которую испытывает человек после нескольких чашек этого ароматного напитка. А вот стакан воды помогает избавиться от неприятного эффекта.

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