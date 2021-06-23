Что делать во время грозы в горах, лесу или дома: спасатель дал советы

Поражение молнией можно предотвратить, соблюдая правила безопасности.

Грозы представляют немалую опасность для отдыхающих в Карпатах, и по статистике, на Прикарпатье раз в два года от ударов гибнут люди.

Об этом suspilne.media рассказал горный спасатель Василий Фицак.

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По его словам, в основном больше молний в первой половина лета, особенно в горах. Причиной является нестабильная погода, резкие перепады температур.

"Вот сейчас, по прогнозам, ожидаем пик грозовой активности, т.е. во многих регионах будут проходить такие грозовые фронта", — говорит Василий Фицак.

Он советует туристам, которые путешествуют горами, ознакомиться с прогнозом погоды: "Синоптики довольно часто прогнозируют грозовые периоды. О вероятности грозы свидетельствуют темно-свинцовые тучи, раскаты грома, которые приближаются. Некоторые опытные люди чувствуют грозу по воздуху — его охлаждение, или когда становится жарко, — это свидетельствует о том, что через несколько часов пройдет грозовой фронт ".

Кроме того, находясь в эпицентре этого природного явления, нужно помнить, что не стоит прятаться от грозы в отдельно стоящие объекты. Это может быть одинокая скала, одинокое дерево.

"Когда попали в эпицентр грозы в горной местности, то надо избавиться рюкзака, оставить его и присесть на корточки, сгруппироваться и переждать грозу. Конечно, также рекомендуется не использовать в этот период радиостанции или звонить, то есть не пользоваться электронными приборами", — добавил Василий Фицак .

Если вы попали в эпицентр грозы в лесу, действуют те же правила.

Он говорит, что некоторые специалисты считают, что радиостанции и мобильные телефоны во время грозы следует отключать. Некоторые даже рекомендует вынимать батарею из мобильного.

Если гроза застала вас дома, то надо отключить от электросети все устройства, в том числе телевизоры и радиоприемники.

"Потому что есть случаи, когда попадала молния в электросеть, и горело все электрооборудование. Поэтому нужно вытащить вилку из розетки", — предупреждает Василий Фицак.

Как сообщалось, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку. В этот момент она находилась в доме и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы.

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