Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ рассказали

Пограничники говорят, что, несмотря на спокойную ситуацию на границе с Беларусью, это направление остается угрожающим Украине.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона 17 декабря.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем ни перемещение техники, ни перемещение личного состава из каких-либо подразделений по ту сторону границы", – сказал Демченко.

По его словам, Беларусь и дальше продолжает поддерживать РФ в развязанной против Украины войне, и это направление остается угрожающим.

"Но пока с той стороны границы нет такой угрозы, как это было в начале полномасштабного вторжения. Потому что у РФ нет, в том числе, на территории Беларуси необходимых сил, чтобы осуществить повторное вторжение", — отметил спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что РФ вывела все свои подразделения из Беларуси, а новых не заводила. Однако в любой момент РФ может возобновить свои действия, выбирая направление Белоруссии.

"Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому, собственно, граница укрепляется в инженерном отношении. Также отдельные опасные направления миннируються подразделениями ВСУ и т.д.", — добавил он.

Отметим, что украинские пограничники продолжают инженерное устройство северных рубежей на границе с Беларусью. Это происходит постоянно. В ГНСУ показали, как сейчас выглядит рубеж из РБ.

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