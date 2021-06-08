Даже не думала тормозить: в Днепре на "зебре" авто сбило двух девушек (видео)

Одна из пострадавших попала в больницу.
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на пешеходном переходе автомобиль сбил двух девушек. Водитель, который был за рулем, не тормозил.
О ДТП сообщает "Информатор".
Двое пешеходов как раз переходили дорогу по "зебре", когда в них влетело BMW. Пострадали 16-летняя и 18-летняя девушки. По предварительным данным, у 18-летней девушки ушибленная рана лобной области головы. Ее доставили в больницу №16.
За рулем находилась 33-летняя женщина. Она не уменьшила скорость перед переходом и наехала на пешеходов.
На месте также работал следователь по ДТП.
Напомним, что в Белоцерковском районе Киевской области в ДТП погиб 12-летний мальчик, который именно праздновал свой день рождения.