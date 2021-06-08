Даже не думала тормозить: в Днепре на "зебре" авто сбило двух девушек (видео)

Одна из пострадавших попала в больницу.

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на пешеходном переходе автомобиль сбил двух девушек. Водитель, который был за рулем, не тормозил.

О ДТП сообщает "Информатор".

Двое пешеходов как раз переходили дорогу по "зебре", когда в них влетело BMW. Пострадали 16-летняя и 18-летняя девушки. По предварительным данным, у 18-летней девушки ушибленная рана лобной области головы. Ее доставили в больницу №16.

За рулем находилась 33-летняя женщина. Она не уменьшила скорость перед переходом и наехала на пешеходов.

На месте также работал следователь по ДТП.

В Днепре на "зебре" машина сбила двух девушек

Напомним, что в Белоцерковском районе Киевской области в ДТП погиб 12-летний мальчик, который именно праздновал свой день рождения.

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