ДБР открыло дело против мэра Львова Садового – журналист

Государственное бюро расследований внесло в Единый государственный реестр досудебных расследований уведомление по фактам злоупотребления мэром Львова Андреем Садовым своим служебным положением. Речь идет о деле незаконной продажи земельного участка в промзоне "Рясне-2" площадью 23,5 га в 2015-м.

Об этом сообщил журналист и депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко в колонке "Цензор.нет".

Горковенко пишет, что речь идет фактически о возобновлении уголовного производства открытым НАБУ 21.07.2015-го, а закрытым 3 марта 2022-го. Отмечается, что Садового обвиняют его в растрате имущества общины на несколько десятков миллионов гривен и злоупотреблении властью и служебным подлогом. Наибольший срок наказания по этим статьям – до 12 лет тюрьмы.

По его словам, дело земельного участка под индустриальный парк вблизи Львова длится уже около 10 лет. В 2015-м Львовский городской совет по настоянию мэра принял ряд сомнительных решений по наделу площадью 23,5 га в промышленной зоне "Рясне-2".

отмечается, что сначала это был участок, который принадлежал соседнему селу. Далее решение о выделении в аренду, а затем и выставке на продажу проводилось с рядом нарушений. Конкурс на аренду проводили по сокращенной процедуре, чтобы в нем принял участие один участник, который даже не предоставил полный пакет документов. Продажи вообще провели без конкурса по заниженной по меньшей мере на 40 млн грн цене (по другим данным – на 90 млн грн)

Дополнительный ущерб был нанесен отсутствием арендных платежей, а также налоговых отчислений из-за того, что инвестор так и не начал работу. Не были созданы рабочие места и не были уплачены налоги в бюджеты всех уровней на сумму около 2 млрд грн.

По словам журналиста, в 2020-м, вероятно возложившись на гарантии от Садового, участок перекупила инвестиционная компания Dragon Capital. 3 марта 2022 года Садовый якобы добивается закрытия уголовного производства по злоупотреблениям на участке с будущим индустриальным парком.

Дело, которое открыло ДБР, по словам журналиста, строиться не только на наработках НАБУ, но и на новых подробностях нарушений в процедуре выделения и продажи участка.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года САП вручила подозрение Садовому. Дело связано со злоупотреблением служебным положением.

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