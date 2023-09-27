ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового - журналіст

Державне бюро розслідувань внесло до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення за фактами зловживання мером Львова Андрієм Садовим своїм службовим становищем. Йдеться про справу щодо незаконного продажу земельної ділянки в промзоні "Рясне-2" площею 23,5 га в 2015-го.

Про це повідомив журналіст та депутат Київської облради Володимир Горковенко у колонці "Цензор.нет".

Горковенко пише, що йдеться фактично про поновлення кримінального провадження відкрите НАБУ 21.07.2015-го, а закрите 3 березня 2022-го. Зазначається, що Садового звинувачують його у розтраті майна громади на декілька десятків мільйонів гривень та зловживанням владою і службовим підроблення. Найбільший строк покарання за цими статтями – до 12 років тюрми.

За його словами, справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років. 2015-го Львівська міська рада за наполяганням мера ухвалила низку сумнівних рішень щодо наділу площею 23,5 га в промисловій зоні "Рясне-2".

зазначається, що спочатку це була ділянка, яка належала сусідньому селу. Далі рішення про виділення в оренду, а потім і виставлення на продаж проводили з низкою порушень. Конкурс на оренду проводили за скороченою процедурою, щоб в ньому взяв участь один учасник, який навіть не подав повного пакета документів. Продаж взагалі провели без конкурсу за заниженою щонайменше на 40 млн грн ціною (за іншими даними – на 90 млн грн)

Додаткових збитків завдано було відсутністю орендних платежів, а також податкових відрахувань через те, що інвестор так і не почав роботу. Не було створено робочі місця і не були сплачені податки в бюджети всіх рівнів у сумі близько 2 млрд грн.

За словами журналіст, 2020-го, ймовірно поклавшись на гарантії від Садового, ділянку перекупила інвестиційна компанія Dragon Capital. 3 березня 2022 року Садовий нібито домагається закриття кримінального провадження щодо зловживань на ділянці з майбутнім індустріальним парком.

Справа, яку відкрило ДБР, за словами журналіста, будуватися не лише на напрацюваннях НАБУ, але й на нових подробицях порушень у процедурі виділення і продажу ділянки.

Як повідомлялося, у листопаді 2019-го САП вручила підозру Садовому. Справа пов'язана зі зловживанням службовим становищем.

Читайте також: