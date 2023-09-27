ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового - журналіст

Справа пов'язана зі зловживанням службовим становищем.
Державне бюро розслідувань внесло до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення за фактами зловживання мером Львова Андрієм Садовим своїм службовим становищем. Йдеться про справу щодо незаконного продажу земельної ділянки в промзоні "Рясне-2" площею 23,5 га в 2015-го.
Про це повідомив журналіст та депутат Київської облради Володимир Горковенко у колонці "Цензор.нет".
Горковенко пише, що йдеться фактично про поновлення кримінального провадження відкрите НАБУ 21.07.2015-го, а закрите 3 березня 2022-го. Зазначається, що Садового звинувачують його у розтраті майна громади на декілька десятків мільйонів гривень та зловживанням владою і службовим підроблення. Найбільший строк покарання за цими статтями – до 12 років тюрми.
За його словами, справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років. 2015-го Львівська міська рада за наполяганням мера ухвалила низку сумнівних рішень щодо наділу площею 23,5 га в промисловій зоні "Рясне-2".
зазначається, що спочатку це була ділянка, яка належала сусідньому селу. Далі рішення про виділення в оренду, а потім і виставлення на продаж проводили з низкою порушень. Конкурс на оренду проводили за скороченою процедурою, щоб в ньому взяв участь один учасник, який навіть не подав повного пакета документів. Продаж взагалі провели без конкурсу за заниженою щонайменше на 40 млн грн ціною (за іншими даними – на 90 млн грн)
Додаткових збитків завдано було відсутністю орендних платежів, а також податкових відрахувань через те, що інвестор так і не почав роботу. Не було створено робочі місця і не були сплачені податки в бюджети всіх рівнів у сумі близько 2 млрд грн.
За словами журналіст, 2020-го, ймовірно поклавшись на гарантії від Садового, ділянку перекупила інвестиційна компанія Dragon Capital. 3 березня 2022 року Садовий нібито домагається закриття кримінального провадження щодо зловживань на ділянці з майбутнім індустріальним парком.
Справа, яку відкрило ДБР, за словами журналіста, будуватися не лише на напрацюваннях НАБУ, але й на нових подробицях порушень у процедурі виділення і продажу ділянки.
Як повідомлялося, у листопаді 2019-го САП вручила підозру Садовому. Справа пов'язана зі зловживанням службовим становищем.