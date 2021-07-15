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Дети увидели бездыханное тело: под Днепром утонул 10-летний мальчик

Дети увидели бездыханное тело: под Днепром утонул 10-летний мальчик

pixabay.com

Дети пошли купаться без разрешения взрослых и один из мальчиков утонул.

В селе Старовишневецкое Днепропетровской области произошел несчастный случай на воде. На местном водоеме утонул 10-летний мальчик.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Трагедия произошла вчера, 14 июля, около 16:30. Группа несовершеннолетних детей пошли купаться в местном водоеме без ведома взрослых.

Через некоторое время дети заметили отсутствие 10-летнего мальчика. Позже они увидели его бездыханное тело в воде и вытащили на берег и попытались реанимировать, но безрезультатно.

На месте происшествия работали медики и полицейские.

Напомним, что селе Новые Бросковцы (Сторожинецкий район Черновицкой области) в местном пруду утонул 4-летний мальчик.