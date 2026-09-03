До восьми лет тюрьмы: за какие фото на железной дороге угрожает уголовная ответственность

За незаконные съемки объектов железной дороги может быть уголовная ответственность / © Укрзализныця

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В условиях полномасштабной войны любые фото- или видеосъемки на объектах железнодорожного транспорта могут представлять угрозу национальной безопасности и использоваться врагом. Согласно Закону Украины «О критической инфраструктуре» и постановлению Кабмина № 1109, железнодорожный транспорт отнесен к сектору критической инфраструктуры, поэтому разглашение данных о его работе влечет ответственность.

Об этом говорится в сообщении «Укрзалізниці» в Telegram.

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В компании отмечают, что фотографии или видеозаписи депо, станций, объектов энергетики, систем связи и подвижного состава позволяют определить техническое состояние объектов, особенности их работы или масштабы повреждений после вражеских ударов.

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Отмечено, что проникновение на частную или режимную территорию железной дороги для контента карается законом. В случае обнаружения нарушителей «Укрзалізниця» сразу вызывает правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Особо суровое наказание грозит за фиксацию перемещения военной техники и личного состава.

«Если во время сносов в кадр попадет информация о перемещении военных, технике или вооружении по железной дороге — за распространение таких материалов может грозить уголовная ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы», — предостерегают в ведомстве.

Для проведения любых официальных фото- или видеосъемок на объектах железной дороги необходимо предварительно получить разрешение, отправив запрос на электронную почту: Infopress@uz.gov.ua.

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«В войне безопасность начинается не только с укрытия. Иногда из того, что мы решаем не показывать», — подытожили в УЗ.

Ранее мы писали о том, что война входит в новую смертельную фазу: Россия начала охоту на новую цель — железнодорожную сеть страны.

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