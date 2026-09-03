До восьми років в’язниці: за які фото на залізниці загрожує кримінальна відповідальність

За незаконні знімання об’єктів залізниці може бути кримінальна відповідальність / © Укрзалізниця

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В умовах повномасштабної війни будь-які фото- чи відеознімання на об’єктах залізничного транспорту можуть становити загрозу національній безпеці та використовуватись ворогом. Згідно із Законом України «Про критичну інфраструктуру» та постановою Кабміну № 1109, залізничний транспорт віднесено до сектору критичної інфраструктури, тому розголошення даних про його роботу тягне за собою відповідальність.

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» у Telegram.

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У компанії наголошують, що фотографії чи відеозаписи депо, станцій, об’єктів енергетики, систем зв’язку та рухомого складу дають змогу визначити технічний стан об’єктів, особливості їхньої роботи або масштаби пошкоджень після ворожих ударів.

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Зазначено, що проникнення на приватну чи режимну територію залізниці заради контенту карається законом. У разі виявлення порушників «Укрзалізниця» одразу викликає правоохоронні органи для притягнення винних до відповідальності.

Особливо суворе покарання загрожує за фіксацію переміщення військової техніки та особового складу.

«Якщо під час знісань у кадр потрапить інформація про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею — за поширення таких матеріалів може загрожувати кримінальна відповідальність, аж до 8 років позбавлення волі», — застерігають у відомстві.

Для проведення будь-яких офіційних фото- чи відеознімань на об’єктах залізниці необхідно попередньо отримати дозвіл, надіславши запит на електронну пошту: Infopress@uz.gov.ua.

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«У війні безпека починається не лише з укриття. Іноді — з того, що ми вирішуємо не показувати», — підсумували в УЗ.

Раніше ми писали про те, що війна входить у нову смертельну фазу: Росія почала полювання на нову ціль — залізничну мережу країни.

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