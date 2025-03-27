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"Это просто ужас": нардеп раскритиковал текст соглашения с США о полезных ископаемых
Нардеп надеется, что украинская сторона потребует и добьется значительных изменений.
Украинская сторона получила текст потенциального соглашения с США о полезных ископаемых. Он, к сожалению, играет против нас.
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.
Он подчеркнул, что это не финальный документ.
"Но текст который я видел это прям УЖАС. Все 18 разделов... Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", - констатировал народный депутат.
О чем идет речь в соглашении о полезных ископаемых
Среди ключевых тезисов:
управление 5 человек, 3 из них от США (с полным правом вето);
рассматриваются все ископаемые: и нефть, и газ, и новые и действующие (по всей территории Украины);
добыча и государственными, и частными кампаниями;
деньги конвертируются сразу в валюту;
средства фонда выводятся за границу;
если вдруг с нашей стороны ничего не дошло, мы доплачиваем;
вкладом США считается уже оказанная нам помощь от 2022 года;
США получают "роялти" первыми, а впоследствии Украина;
сделка действует бессрочно (изменения или прекращения допускаются только с разрешения американцев);
права “первой ночи” на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.
Но ключевой проблемой является отсутствие того, что прежде всего нужно Украине.
"Ничего о гарантиях безопасности. Даже намека", - подчеркнул нардеп Железняк.
И это, добавляет он, далеко не все. В соглашении "очень много юридического текста, и он весь таков".
"Еще раз: это текст, который по моей информации (что очень совпадает с тем, что писали до этого и на "Зеркале недели") нам прислали на выходных. И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю, как это может быть ратифицировано Парламентом", - заключил нардеп Железняк.
Ранее в США заявили, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной может быть заключено на следующей неделе.
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