"Это просто ужас": нардеп раскритиковал текст соглашения с США о полезных ископаемых

Украина, США, соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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Украинская сторона получила текст потенциального соглашения с США о полезных ископаемых. Он, к сожалению, играет против нас.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что это не финальный документ.

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"Но текст который я видел это прям УЖАС. Все 18 разделов... Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", - констатировал народный депутат.

О чем идет речь в соглашении о полезных ископаемых

Среди ключевых тезисов:

управление 5 человек, 3 из них от США (с полным правом вето);

рассматриваются все ископаемые: и нефть, и газ, и новые и действующие (по всей территории Украины);

добыча и государственными, и частными кампаниями;

деньги конвертируются сразу в валюту;

средства фонда выводятся за границу;

если вдруг с нашей стороны ничего не дошло, мы доплачиваем;

вкладом США считается уже оказанная нам помощь от 2022 года;

США получают "роялти" первыми, а впоследствии Украина;

сделка действует бессрочно (изменения или прекращения допускаются только с разрешения американцев);

права “первой ночи” на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Но ключевой проблемой является отсутствие того, что прежде всего нужно Украине.

"Ничего о гарантиях безопасности. Даже намека", - подчеркнул нардеп Железняк.

И это, добавляет он, далеко не все. В соглашении "очень много юридического текста, и он весь таков".

"Еще раз: это текст, который по моей информации (что очень совпадает с тем, что писали до этого и на "Зеркале недели") нам прислали на выходных. И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю, как это может быть ратифицировано Парламентом", - заключил нардеп Железняк.

Ранее в США заявили, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной может быть заключено на следующей неделе.

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