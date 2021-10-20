Евгений нуждается в помощи, чтобы приобрести коляску и пережить морозы

Мужчина просит неравнодушных людей помочь.

Евгений Гаврилюк, который проживает в Киеве, нуждается в помощи. Мужчина — с тяжелой группой инвалидности А-1.

Своей историей он поделился на странице в Facebook.

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"Моя жизнь была не всегда такой грустной и тяжелой. Были и солнечные дни. Потеряв все: состояние, девушку, друзей, а главное — здоровье, я стал, возможно, менее подвижный, но по-прежнему не опустил голову", — пишет он.

Евгений рассказал, что сейчас живет в гаражной металлической кладовке уже пять лет, экономя, чтобы оплатить нужные лекарства, ремонт тележки и собрать на аренду жилья на зиму, чтобы пережить очередные морозы в тепле, а не замерзнуть и попасть в больницу.

"У меня проблемы с ногами, но руки и голова на месте. Продаю канцтовары, ремонтирую обувь, выношу мусор, раздаю буклеты газет. Есть мечта — реализоваться в жизни. Мечтаю иметь собственную мастерскую, вернуться к резьбе, иметь земельный участок. Сейчас, чтобы арендовать жилье первый и последний месяцы, мне не хватает 5500 грн. Далее по 5000+ коммуналка", — продолжил Евгений.

Мужчина предлагает людям свои услуги: достать качественные канцтовары, сделать качественный ремонт обуви.

Кроме того, мужчине нужна новая тележка.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 4149499349491579

Ощадбанк 5167803303904861

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