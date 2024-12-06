Фальшивые супруги на границе: пограничники разоблачили мошенников

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники обнаружили псевдосупружескую пару.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

25-летний мужчина с Тернопольщины и 20-летняя девушка из Ивано-Франковской области пытались незаконно пересечь границу, заявив, что путешествуют в туристических целях.

"25-летний мужчина с Тернопольщины заключил брак с 20-летней жительницей Ивано-Франковской области, которая имеет II группу инвалидности. Во время общения с пограничниками, они сообщили, что путешествуют с туристической целью. Однако впоследствии выяснилось, что женщина — девушка друга мужчины, а его настоящая избранница осталась в Украине", — говорится в сообщении.

Оперативники 7-го пограничного отряда направили сообщение в полицию о возможном нарушении относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Напомним, на Волыни осудили таможенника и железнодорожника, пытавшихся незаконно переправить мужчину в Польшу.

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