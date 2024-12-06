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Фальшиве подружжя на кордоні: прикордонники викрили шахраїв

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Фальшиве подружжя на кордоні: прикордонники викрили шахраїв

Пункт пропуску "Краківець - Корчова" / Фото: Держприкордонслужба України

Чоловік уклав шлюб з дівчиною друга.

У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, прикордонники виявили псевдоподружжя.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

25-річний чоловік з Тернопільщини та 20-річна дівчина з Івано-Франківщини намагалися незаконно перетнути кордон, заявивши, що подорожують з туристичною метою. 

"25-річний чоловік з Тернопільщини уклав шлюб із 20-річною жителькою Івано-Франківщини, яка має II групу інвалідності. Під час спілкування з прикордонниками, вони повідомили, що подорожують з туристичною метою. Однак згодом з’ясувалося, що жінка – дівчина друга чоловіка, а його справжня обраниця залишилася в Україні", — йдеться в повідомленні.

Оперативники 7-го прикордонного загону скерували повідомлення до поліції про можливе порушення щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, на Волині засудили митника та залізничника, які намагалися незаконно переправити чоловіка до Польщі.

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