Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Всю Україну у п'ятницю, 6 грудня, о 13:37 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військові експерти повідомляли, що ворог накопичив понад 1000 ракет. Минулого тижня РФ відновила удари по об’єктах енергетики і встановила рекорд за кількістю одночасного застосування “Шахедів” під час атаки.

Водночас, як повідомив фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net, російська терористична армія, атакуючи українські міста з повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі – примітивні апарати без бойового заряду, які мають відволікати ППО.

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