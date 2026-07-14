ФСБ обвинила украинского рэпера в «организации теракта» в Подмосковье: подробности

ФСБ / © Getty Images

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Российская Федеральная служба безопасности обвинила украинского рэпера Kyivstoner в якобы подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье. Впрочем, в российском ведомстве утверждают, что все БПЛА были сбиты сразу после запуска.

Об этом сообщили РосСМИ

Российская спецслужба заявила, что якобы предотвратила атаку 35 беспилотников на одно из предприятий Московской области. По версии ФСБ, операцию вроде бы готовила СБУ. БПЛА якобы контрабандой доставили в партии испанской керамической плитки из Украины через территории Словакии, Польши и Беларуси, а в операции участвовали еще и европейские спецслужбы.

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По версии ФСБ, к организации атаки причастны двое граждан Молдовы, а также украинский рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев). Российская спецслужба сообщила о задержании якобы исполнителя атаки. По ее утверждению, это бывший участник организованной преступной группировки, воевавший в Украине в составе ППК «Вагнер».

Также ФСБ заявила, что арендатор ангара, где якобы хранились беспилотники, во время задержания оказывал вооруженное сопротивление и был убит.

Отметим, что независимого подтверждения заявлений российской спецслужбы пока нет.

Сам Kyivstoner уже отреагировал на обвинения. В письме в Instagram он опубликовал новость о заявлении ФСБ и кратко прокомментировал его словами: «Шо, на**й».

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Скандалы из KYIVSTONER

Альберт Васильев — известный, как Kyivstoner, несколько лет работал в России, где развивал музыкальную и медийную карьеру. Он был участником украинской группы «Грибы», а также вел YouTube-проект GazLive вместе с российским рэпером Бастой.

В начале полномасштабного вторжения РФ рэпер уехал из Украины в США. В настоящее время проживает в Братиславе.

В сентябре прошлого года KYIVSTONER признался в любви к Москве и опозорился восхвалением россиян. Он выразился, что скучает по поездкам в российскую столицу, которую считает ее «топовой». Потому что, мол, у этого города особенная атмосфера, там осталось много друзей.

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